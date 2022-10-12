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الأربعاء، 12-10-2022 11:25 ص

والدة فرح الهادي تتخذ أول اجراء قانوني ضد زوج ابنتها عقيل الرئيسي

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع قصة عقيل الرئيسي الذي لازال يشدد على أنها خيالية لم تعد كذلك، شاركت شوق الهادي صورة تظهر والدتها وهي تحمل بيدها ظرف خلال توجهها لجمعية المحامين الكويتية.

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على الصورة كتبت شوق " حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق".

ومنذ قليل شاركت فيديو أيضًا عبر سناب شات من دون صوت يظهر يد والدتها وهي تشرح للمحامي ما حصل معهما على ما يبدو، ولم توضح شوق أي شيء له علاقة برفع قضية على عقيل، وانما ألمحت من خلال ما نشرته أن والدتها ستحسم أمر ما يحصل من خلال القضاء.

 

وذهبت تحليلات الجمهور إلى أن والدة فرح الهادي وشوق ستقوم برفع دعوى قضائية على عقيل بعد الاتهامات التي وجهها لها مؤخرا من خلال قصته التي بدأها منذ أيام على تويتر.


 

 


 

ET بالعربي 

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