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الأحد، 18-06-2023 10:01 ص

فيديو - مارسيل خليفة يغني للحب والحرية والوطن في عمان

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الوكيل الإخباري- أحيا الفنان اللبناني مارسيل خليفة، مساء أمس السبت، حفلاً غنائياً في المدرج الروماني في عمان، ضمن الأمسيات الفنية الصيفية التي تقيمها جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، في عمان والبترا.

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وعلى مدى ساعة ونصف، قدم خليفة العديد من أغانيه الشهيرة، مثل "منتصب القامة أمشي"، و"يطير الحمام يحط الحمام"، و"إني اخترتك يا وطني"، و"في البال أغنية"، و"بين ريتا وعيوني بندقية"، و"شدوا الهمة"، كما قدم خليفة بمرافقة فرقته الموسيقية مجموعة من مقطوعاته الموسيقية التي دأب على تقديمها في حفلاته خلال السنوات الأخيرة.


وأتاح خليفة للجمهور الذي قدر بألفي متفرج، غناء مقاطع كثيرة من أغانيه معه.
وتسلم الفنان اللبناني على هامش الحفل، "جائزة محمود درويش للإبداع" عن فئة "المبدع العربي"، وهي الجائزة التي وزعت جوائزها في مدينة رام الله الفلسطينية في شهر آذار الماضي، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل (1941 – 2008)

 

 




 

 


 

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