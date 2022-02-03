الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

بالأسماء.. مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة

الطراونة لـ الوكيل : الموجة ستمتد حتى شهر رمضان

الأشغال تعلن خطة الطوارئ اعتباراً من صباح الجمعة استعداداً للمنخفض الجوي

وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

دروس وعظية في مساجد مأدبا

39 قضية اعتداء على سائقي التوصيل في عمان بينها تهم بالشروع بالقتل

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض وأماكن تساقط الثلوج

الجامعة العربية ترحب بتقرير العفو الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قطر : وفاتان و1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إربد: ورشة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة

الخميس، 03-02-2022 07:26 م

وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

1c0bb2854bcb5c099954427441b5e145


الوكيل الاخباري - توفيت الخميس، الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 86 عاما.اضافة اعلان


تركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية ومنها أفلام "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها في أحد البرامج أنها تعاني من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسي خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها في الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.

 

اليوم السابع

 




 

 


 

إقرأ ايضا
06CDF942-4484-452C-AAB9-25BDBA88117F

شاهد.. صفاء سلطان بأول ظهور لها بعد وعكتها الصحية

لطفي لبيبي يكبي

شاهد..بكاء الفنان لطفي لبيب أثناء تكريمه

saudiaalyoum.com_2021-07-17_23-10-30_398607

هكذا رد جورج وسوف على شائعات وفاته

273136418_1322221431552395_1594846814277856324_n

وفاة مونيكا فيتي ملكة السينما الإيطالية عن عمر 90 عاماً

1666440_0

منة عرفة تعلن إصابتها وعائلتها بـ كورونا

medium_2022-01-25-0a8810d394

عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل غنائي في العراق

أخبار متعلقة
272222894_6816462151760464_6096966541583093537_n

وفاة بسام الملا مخرج مسلسل باب الحارة

Screenshot_1

الفنانة ماجدة الرومي تهنئ الأردنيين بمئوية الدولة .. فيديو

Screenshot_32

الفنانة "شفيقة الطل" تُطل من جديد على الأردنيين برفقة "ربيع شهاب" بمسلسل أُنتج قبل 39 عاماً

اتحداك

المسلسل الأردني "اتحداك يا دمعي" يثير حنين الأردنيين ومواقع التواصل رغم انتاجه قبل 23 عاماً - صور