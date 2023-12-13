وفاة الفنان الاردني رضوان الـمـغـربـي - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت نقابة الفنانين الاردنيين اليوم الاربعاء المطرب الكبير "رضــوان الـمــغــربــي" والذي وافته المنية مساء الأربعاء .



وقالت النقابة في بيان مساء اليوم " إيمانا بقضاء الله وقدره ، ينعى نقيب الفنانين المخرج "محمد يوسف العبادي" ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين بأصدق مشاعر الحزن والمواساة الزميل المطرب الكبير "رضــوان الـمــغــربــي" والذي وافته المنية مساء الأربعاء 13.12.2023. هذا وسننشر تفاصيل مراسم الصلاة والدفن وبيت العزاء حال وصولها إلينا.نسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والعفو والمغفرة وأن يجعل الله مثواه فسيح جناته وأن يلهم عائلة الزميل والأهل ومحبيه الكرام جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون " .

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