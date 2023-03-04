وفاة الممثل الامريكي توم سيزمور بظروف غامضة

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأمريكي توم سيزمور، عن عمر ناهز الـ 61 عاما، أثناء نومه في مستشفى سانت جوزيف بمدينة بربانك في كاليفورنيا.



وقال مدير أعماله تشارلز لاغو في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن سيزمور توفي وفق ما اعلن لما.

اضافة اعلان

وأضاف أن شقيق سيزمور، بول، وابنا سيزمور البالغان من العمر 17 عاما، جايدن وجاجر، كانوا إلى جانبه، عند وفاته يوم أمس الجمعة.



اما عن سبب وفاته، اوردت صحيفة "نيويورك تايمز": إنه أصيب بجلطة دماغية في الـ 18 من فبراير الفائت؛ ما تسبب في تمدد الأوعية الدموية في المخ، وكان في غيبوبة وعلى أجهزة الإنعاش منذ ذلك الحين.



الجديد

اظهار أخبار متعلقة

