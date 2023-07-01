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السبت، 01-07-2023 03:57 م

وفاة الممثل الحائز جائزة أوسكار آلن أركِن

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الوكيل الإخباري- توفي عن عمر يناهز 89 عاماً الممثل الأمريكي آلن أركِن الحائز جائزة الأوسكار عن دوره كجدّ في فيلم "ليتل مِس سانشاين" (Little Miss Sunshine)، على ما أعلنت عائلته أمس الجمعة.

وفارق أركِن الحياة في منزله بولاية كاليفورنيا، وفقاً لبيان أصدره آدم وماثيو وأنتوني، أبناء الممثل الذي درجَ على تولّي أدوار مساعِدة في الأعمال السينمائية الأمريكية، وبرز بمهاراته الارتجالية.

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وذكّر الأبناء الثلاثة بأن والدهم "كان شديد البراعة وفناناً موهوباً جداً". وأضافوا "سنفتقده كثيراً".
وجسّد أركِن طوال مسيرته الفنية الممتدة 70 عاماً عدداً من الشخصيات التي تبطّن سخريتها بجدية ظاهرة. ومن أكثر الأدوار التي اشتهر بها الجد العدائي ذو اللغة المنمقة في فيلم "ليتل مِس سانشاين" الذي حصل عنه على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 2007.

 

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