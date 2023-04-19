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الأربعاء، 19-04-2023 06:32 ص

وفاة صادمة لفنانة سقطت من ارتفاع مرعب في الصين

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الوكيل الإخباري - بطريقة مأساوية، انتهت حياة فنانة استعراضية في الصين، حيث سقطت من ارتفاع مرعب أثناء أدائها عرضاً راقصاً في الهواء برفقة زوجها، على خشبة المسرح، لتلقى حتفها.

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وأظهرت لقطات فيديو، التقطت من الحاضرين الفنانة الصينية صن مومو - 37 سنة - وهي تسقط أمام عيني زوجها خلال عرض على شكل أرجوحة، حيث فشل شريكها في الإمساك بها أثناء حركة استعراض خطيرة.


كما ذكرت تقارير أن صن سقطت من ارتفاع مرعب يزيد عن 30 قدما، تاركة خلفها طفلين - ابن وابنة.


وتوفيت الشابة متأثرة بالإصابات التي أصيبت بها أثناء الأداء في منطقة Haogou في Suzhou، وفشلت المستشفى في إنقاذ حياتها، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.


من جانبه، قال زوجها المفجوع بالحادثة تشانغ مومو: "كنا سعداء دائمًا معًا"، مضيفاً "لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل محددة في الوقت الحالي".


بدون أحزمة أمان
وكان الثنائي من الفنانين ذوي الخبرة الذين عملوا معا لسنوات عديدة، لكنهما لم يرتديا أحزمة الأمان المطلوبة، وذلك من أجل المظهر الجيد.


ولحظة وقوع الفنانة سمع صراخ المتفرجين، حيث اتضح أن هناك خطأ ما حدث، ليتم إلغاء العرض بعد فترة وجيزة.


وأثار تداول مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حالة من الذعر في البلاد، ودعا الكثيرون إلى تنظيم أفضل لهذا النوع من العروض وتحسين تدابير السلامة.

 

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