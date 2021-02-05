وفاة مؤثرة لفنان مصري قدير صباح اليوم.. صور

الوكيل الاخباري - توفي الفنان المصري، عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.
وأعلن منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة العلايلي.
وقال مكرم: "وداعا الفنان القدير عزت العلايلي، الصلاة في مسجد المروة، بجوار مستشفى دريم لاند بعد صلاة العصر".
وفاة الفنان عزت العلايلي— صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 5, 2021
رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان المصري الكبير عزت العلايلي، عن عمر 86 عاماً، ومن المقرر أن تخرج جنازته بعد صلاة العصر من مسجد المرة في "دريم لاند" بمدينة السادس من أكتوبر.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/EQ2xCxZmWg
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