الجمعة 05-02-2021
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الجمعة، 05-02-2021 01:47 م

وفاة مؤثرة لفنان مصري قدير صباح اليوم.. صور

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الوكيل الاخباري - توفي الفنان المصري، عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.

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وأعلن منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة العلايلي.

وقال مكرم: "وداعا الفنان القدير عزت العلايلي، الصلاة في مسجد المروة، بجوار مستشفى دريم لاند بعد صلاة العصر".

 

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