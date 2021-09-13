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الإثنين، 13-09-2021 11:05 ص

وفاة ممثل سوري شهير- صورة

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الوكيل الاخباري- نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، اليوم الاثنين، الفنان فاروق الجمعات، الذي فارق الحياة مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ63 عاما.

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وأفادت وكالة "سانا" بأنه "سيشيع جثمان الفنان فاروق الجمعات ظهر اليوم الاثنين".

عن حياته ومسيرته الفنية:

فاروق الجمعات من مواليد قرية جباب في ريف درعا.

- تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1983.

- شارك منذ تخرجه بالعديد من الأدوار على الخشبة ومنها "رحلة حنظلة" و"قبل أن يذوب الثلج" و"الفيل يا ملك الزمان".

- لعب أدوار في أعمال تلفزيونية عديدة، منها "البركان"، و"الجوارح"، و"القلاع"، و"الفوارس"، و"فتح الأندلس"، و"قمر بني هاشم"، و"شعراء العرب"، و"الحلاج"، و"نهاية رجل شجاع"، و"كنا أصدقاء"، و"الخان"، و"عابرو الضباب"، و"الثعبان"، و"الخصال الثلاث"، و"في ظروف غامضة"، و"أنشودة المطر"، و"ياسمين عتيق"، و"وصمة عار"، و"بواب الريح"، و"أوركيديا"، و"حارس القدس"، و"الطواريد"، و"سنة أولى زواج"، و"كرسي الزعيم"، كما ساهم في أعمال الدراما العربية المشتركة مثل "الهيبة"، و"العراب"، و"فرقة ناجي عطا الله" و"صقار"، و"حارس الجبل".

 


 

المصدر: روسيا اليوم

 

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