وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

الوكيل الإخباري - توفي صباح أمس (الجمعة) نجل الفنانة شريفة ماهر والذي كان قد أقام دعوى ضد والدته لطردها من الشقة التي تقيم فيها بدعوى أنها باعتها له بعقد رسمي.



وأعلن خبر وفاته شقيقه حليم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبا جمهوره بالدعاء له، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أخويا مجدي، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".



وفي أول تعليق لها بعد وفاة نجلها قالت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر في تصريحات صحافية: "زعلانة إنه مات، وزعلانة إن محدش قال لي خبر الوفاة، وكمان خلصوا إجراءات الغُسل والدفن، بعد أن قاموا بصلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة". وأضافت بتأثر: "كمان محدش قال لي ميعاد العزاء ولا أعرف أي حاجة".



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