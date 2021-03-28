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الأحد، 28-03-2021 08:29 م

ياسر العظمة يعرض لقطات من المسلسل الرمضاني الجديد.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أعلن الممثل السوري، ياسر العظمة، عودته رسميا للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "السنونو"، الذي يجسد فيه شخصية "عوني الناكش".

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وعرض ياسر العظمة لقطات من المسلسل الرمضاني 2021، مدتها أقل من دقيقتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويتم تصوير حلقات مسلسل "السنونو" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة فنانين سوريين وعرب، ويخرج العمل المخرج المصري خيري بشارة، والنص من تأليف ياسر العظمة، الذي سيؤدي في المسلسل دور البطولة.


ويشارك في العمل أيضا الممثلون، عابد فهد وديمة الجندي ومحمد قنوع وجرجس جبارة وليا مباردي.


ويسرد قصة شخصيات مختلفة تركب سفينة تجوب البحار، وتتوقف بمحطات وأماكن معينة، وتحكي حكاياتٍ مختلفة في كل محطة.


والفنان والممثل السوري ياسر العظمة من مواليد دمشق عام 1942، مثل في العديد من المسرحيات والأعمال الكوميدية، أشهرها سلسلة "مرايا" الكوميديا الناقدة التي بدأت بأول مواسمها عام 1982، فيما كان الموسم الأخير عام 2013.

 


سبوتنيك

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