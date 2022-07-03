ياسمين صبري بطلة مسلسل "الزواج سم قاتل"

الوكيل الإخباري-تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديد للعرض في الموسم الرمضاني القادم بعنوان "الزواج سم قاتل" الذي يناقش قضايا المرأة وعلاقتها بالرجل وقضايا الارتباط والانفصال.

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وبدأت ياسمين بالفعل في إجراء جلسات عمل مع المخرجة للوقوف على التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد الذي تعود به لدراما رمضان بعد غياب عامين، حيث تقوم المخرجة بترشيح الأبطال المشاركين لياسمين فى الحلقات تمهيداً لبدء التصوير بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم .

وكانت قد اعتذرت ياسمين صبري مسبقاً عن بطولة مسلسل "الشادر" والذي كان مقرراً أن يعرض خلال الصيف الجاري على إحدى المنصات الرقمية.



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