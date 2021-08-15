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الأحد، 15-08-2021 12:34 م

ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها - صور

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الوكيل الإخباري - أبهرت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها بأحدث ظهور لها بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وإعتمدت ياسمين إطلالة غير مألوفة بفستان بنقشة النمر، ووضعت مجوهرات ذهبية اللون، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة وماكياج ناعم بألون ترابية.


وتميزت إطلالة ياسمين بالفرادة والجمال.


الجدير ذكره أن ياسمين أثارت مؤخراً قلق الجمهور بعد نشرها صورة عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن سؤال وجواب حول الأهداف السابقة التي تصبح بلا قيمة بعد تعرف الشخص على ذاته ومحبته لها.


وكان كفيلا ان تشكل هذه الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين، اذ اعتبر منهم انها تريد ان ياسمين إيصال رسالة وهي ان اهدافها القديمة في التمثيل اصبحت بلا قيمة باعتبارها، اذ خافوا ان تعتزل مجال التمثيل، خصوصا وأنها غابت عن موسم رمضان الماضي.

 




 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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