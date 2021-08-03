هنا الزاهد تمارس رياضة الملاكمة - صور

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لها وهي ترتدي قفازات الملاكمة، من دون الكشف عن السبب إن كان من أجل عمل فني جديد.

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وظهرت هنا في الصور بشعر مربوط، وترتدي قفازات وردية، وعلق زوجها الممثل المصري أحمد فهمي كاتبا: "ماشي يا جامد".



يذكر أن أن هنا الزاهد شاركت في شهر رمضان 2021 في بطولة مسلسل "النمر" مع محمد إمام، محمد رياض، بيومي فؤاد ونرمين الفقي وخالد أنور، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.



كما يعرض لأحمد فهمي حالياً فيلم "العارف" من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر وحازم إيهاب.









المصدر - الفن