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الأربعاء، 25-11-2020 09:17 ص

ياسمين صبري تثير الجدل بشبهها الكبير مع خطيبة رونالدو .. صورة

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الوكيل الإخباري- تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين إحداهما للفنانة المصرية ياسمين صبري والثانية لجورجينا زوجة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

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ولاحظ المتابعون أن الصورتين تظهران الشبه الكبير بينهما وهو ما بدا واضحاً من خلال ملامح وجهيهما وتسريحتي شعريهما. بل إنهما بدتا وهما ترتديان قميصين متشابهين.

وحازت الصورتان اهتمام الكثيرين ورأى معظمهم أن درجة الشبه أصبحت كبيرة فيما قارن آخرون بين جاذبية كل من المرأتين. واعتبر بعضهم أن ياسمين أكثر جمالاً من جورجينا فيما أشار غيرهم إلى أن الأخيرة أكثر جاذبية.

 

واعتبر فريق ثالث أن الممثلة المصرية تسعى إلى أن تصبح شبيهة خطيبة النجم الكروي.

ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: "لا تسوي نفسك جورجينا يا يا سمين" و"جورجينا احلى مع اني بحب ياسمين" و"تقليد وليس شبه" و"هي ياسمين بتقلد جورجينا بالحرف ونفسها تبقى نسخة منها" و"ياسمين منزلة الصورة قبل" و"لا طبعاً فيه اختلاف كبير جداً، جورجينا لابسة حلق وياسمين مش لابسة وكمان جورجينا معندهاش الحسنة بتاعة ياسمين فين بقي التشابة؟".

 

المصدر: لها




 




 

 


 

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