ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. صورة

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” صور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت ياسمين صبري، في الصور بإطلالة فخامة وأنيقة حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع من دار الأزياء العالمية DIOR وقد بلغ سعره 850 يورو.

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ولفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الرائعة حيث ظهرت بأقراط فخامة وقيمة من CHANEL، ووصل سعرها 1351 دولار أمريكي.



وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بساعة يد مميزة من Hublot، تحتوي الساعة مقاس 45 ملم على علبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، العلبة والإطار والميناء كلها مرصوفة بألماس قطع بريانت يبلغ مجموعها 15 قيراطاً، بالإضافة إلى ذلك العلبة مرصعة بـ 216 ماسة، والإطار مرصع بـ 126 ماسة والسوار مرصع بـ 609 ماسة.



وقد بلغ سعر ساعة يد ياسمين صبري في أحدث ظهور لها 120,000 دولار أمريكي.



المصدر : الامارات نيوز