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الإثنين، 17-07-2023 04:44 م

ياسمين صبري تكشف موعد عرض فيلم "ابو نسب"

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الوكيل الإخباري- فتحت الفنانة ياسمين صبرى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" حواراً مع متابعيها ردَّت خلاله على عدد من الأسئلة.

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وسأل أحد المتابعين ياسمين صبري: "ليه وصفتي إن البنت الصيدلانية بنت غلبانة ومتبهدلة؟" فأجابته: "عشان هي غلبانة أضحك عليكوا يعني".


فيما كشفت عن سر حفاظها على نضارة بشرتها من خلال إجابتها على سؤال لأحد المتابعين: "أفضل نصيحة للحفاظ على البشرة؟"، إذ قالت: "ناموا بدري وكتير".


وكشفت ياسمين عن موعد عرض فيلم “أبو نسب” من بطولة الفنان محمد إمام، خلال ردّها على سؤال أحد متابعيها قائلة: "الشهر الجاى... شهر 8".


يُذكر أن ياسمين تعيش اليوم حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض لها حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن، وهو من إخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

 

لها


 




 

 


 

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