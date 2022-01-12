ياسمين عبد العزيز تحقق طلب أحد محبيها - صورة

الوكيل الإخباري - ببادرة لافتة منها قامت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بنشر بورتريه كان رسمه احد معجبيها وبعث به لها، على صفحتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. قدر المتابعون هذه اللفتة التي قامت بها تجاه هذا الفان. وكانت ياسمين عبد العزيز نجت مؤخراً من ازمة صحية حادة كادت تودي بحياتها.

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عادت وظهرت على الاعلام وتكلمت عن تجربتها وعن محبة المقربين منها التي ساعدتها على اجتياز هذه الازمة.





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