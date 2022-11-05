السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 12:37 م

يحيى الفخراني وإلهام شاهين في نيويورك - صور

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الوكيل الإخباري - انطلقت النسخة الثانية من المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون في حفل افتتاح أقيم مساء أمس 4 نوفمبر 2022 في نيويورك بحضور عدد من النجوم المصريين أبرزهم يحيى الفخراني وإلهام شاهين.


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ويشارك في الدورة الثانية من المهرجان المصري الأميركي 350 فيلم سينمائي من 22 دولة حول العالم.

 

 

وضم الوفد المصري في المهرجان إلى جانب يحيى الفخراني وإلهام شاهين كل من المخرج شادي الفخراني، المخرج هاني لاشين الذي يترأس لجنة تحيكم المهرجان.

 

ET بالعربي 

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