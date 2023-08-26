"يلا" .. جديد الفنان راغب علامة

الوكيل الإخباري- أصدر السوبر ستار راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "يلا" من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.



وفي التفاصيل، أطلق راغب الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية. وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

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الجدير بالذكر، أنّ الفنان راغب علامة كان قد أطلق قبل أكثر من شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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