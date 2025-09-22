أحمد زاهر يوثق لحظات حفل تخرج ملك وليلى - فيديو

نشر زاهر عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو يوثق لحظة تسلّم بناته الجوائز، وكلمات الشكر التي ألقتها كل منهما. وردّت ليلى برسالة عبر خاصية القصص قائلة: "بابا، نحن نحبك."
الفيديو لاقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بالمشاعر العائلية والفرحة التي جمعت أفراد الأسرة.
ملك أحمد زاهر في "أزمة ثقة"
مهنيًا، شاركت ملك أحمد زاهر مؤخرًا في بطولة مسلسل "أزمة ثقة"، وهو عمل درامي قصير من 15 حلقة، من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، ويشارك فيه نخبة من النجوم مثل نجلاء بدر وهاني عادل ومنة فضالي.
ليلى أحمد زاهر في "ولد وبنت وشايب"
أما ليلى أحمد زاهر فتستعد للظهور في مسلسلها الجديد "ولد وبنت وشايب" المقرر عرضه في أكتوبر المقبل، بمشاركة: أشرف عبد الباقي، انتصار، نبيل عيسى، وغيرهم، ومن إخراج زينة عبد الباقي.
