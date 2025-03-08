المداح 5 الحلقة 8: الملك الأحمر يواصل خططه ضد صابر المداح

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "المداح 5" تطورًا كبيرًا في الأحداث، حيث استمرت القوى الظلامية بقيادة "الملك الأحمر" في تنفيذ خططها لإضعاف صابر المداح.

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بدأت الحلقة بمفاجأة غير متوقعة لحسن، شقيق صابر، الذي فوجئ بعودة المقام المزيف إلى مكانه بعد أن كان قد هدمه بنفسه. هذه العودة السريعة للمقام أثارت دهشة سكان البلدة الذين بدأوا في التوافد على المقام ليدعوا فيه، معتقدين بوجود "البركة" فيه. ولكن سرعان ما اكتشف الجميع أن هذه الحيلة كانت جزءًا من مؤامرة بقيادة الملك الأحمر لإضعاف صابر.



في جانب آخر، تواجه منال صدمة نفسية بعد تعرضها للإجهاض، وتقرر العودة إلى منزل حسن. وفي الوقت نفسه، تتلقى مكالمة من رحاب تحذرها من أن الشخص الذي يعيش معهم ليس صابر الحقيقي، بل هو جن من أعوان إبليس. ينقل حسن هذا التحذير إلى منال، ويقرر مقابلة رحاب في اليوم التالي لكشف الحقيقة.



من جانب آخر، يواصل صابر بحثه عن الدجال مشالي، الذي يُعتقد أنه وراء العديد من أعمال السحر والشعوذة، ويقترب من كشف أسراره استعدادًا لمواجهته.



في اجتماع سري، كلف الملك الأحمر أعوانه، مثل ست الحسن وكامل، بمهمة إضعاف صابر وتشتيت انتباهه. ورغم تأكيد كامل على قوة دائرة صابر المحيطة، يطمئن الملك الأحمر الجميع بثقته في نجاح خطتهم.



وفي النهاية، يصل حازم مهران إلى منزل صابر المزيف، طالبًا المساعدة لإنقاذ شقيقته ناصرة التي تعاني من مس بعد مواجهتها مع نائلة. يطلب حازم من صابر البقاء معه ليلاً للتوجه إلى منزل شقيقته في اليوم التالي.



وتنتهي الحلقة بمواجهة مثيرة بين صابر والدجال مشالي، حيث يظهر الملك الأحمر مع ست الحسن، ليجد صابر نفسه محاصرًا في غرفة مظلمة، معلقًا في السقف بالسلاسل، بينما يواجه خصومه بسخرية واستهزاء.

العين الإخبارية







