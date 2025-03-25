بشار إسماعيل يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟

وأضاف إسماعيل في منشوره أنه رغم محاولاته المتكررة لنشر الأمل، فإن الهوة بين السوريين أصبحت "عميقة جدًا"، قائلاً: "سورية بدأت تتلاشى". واختتم منشوره بالقول: "لن يكون لي بعد اليوم أي تواجد على منصات التواصل الاجتماعي، وداعًا أيها الغوالي".
تأتي خطوة إسماعيل هذه بعد أسبوعين من تصريحه المثير للجدل حول مقتل 15 فردًا من عائلته وأصدقائه في أحداث دامية في الساحل السوري. حيث عبر عن حزنه العميق بسبب مقتل هؤلاء الأشخاص في محافظة اللاذقية، وأثار ضجة كبيرة بتساؤلاته حول دعوات الجهاد ضد الشعب السوري.
قرار إسماعيل لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، حيث عبر بعض المتابعين عن دعمهم لقراره وضرورة أخذ خطوات للابتعاد عن السلبية في الفضاء الإلكتروني، بينما انتقده آخرون، معتبرين أن الابتعاد عن المنصات قد يؤدي إلى قلة التفاعل والمشاركة في قضايا هامة.
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