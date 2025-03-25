بشار إسماعيل يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوري بشار إسماعيل اعتزاله منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح يشعر بالقلق من التأثيرات السلبية للتعليقات التي تساهم في إحداث فجوة عميقة بين السوريين. وعلق عبر منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، حيث قال: "لآخر لحظة كنت أفكر أن كلمة طيبة قد تصنع فرقا لتآلف القلوب، لكن من التعليقات الخارجة عن نطاق المنطق والأدب والأخلاق، أيقنت أنه لا يمكن لكلمة أو فعل أن تخلق بصيص أمل في عودة والتآخي بين السوريين".

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وأضاف إسماعيل في منشوره أنه رغم محاولاته المتكررة لنشر الأمل، فإن الهوة بين السوريين أصبحت "عميقة جدًا"، قائلاً: "سورية بدأت تتلاشى". واختتم منشوره بالقول: "لن يكون لي بعد اليوم أي تواجد على منصات التواصل الاجتماعي، وداعًا أيها الغوالي".



تأتي خطوة إسماعيل هذه بعد أسبوعين من تصريحه المثير للجدل حول مقتل 15 فردًا من عائلته وأصدقائه في أحداث دامية في الساحل السوري. حيث عبر عن حزنه العميق بسبب مقتل هؤلاء الأشخاص في محافظة اللاذقية، وأثار ضجة كبيرة بتساؤلاته حول دعوات الجهاد ضد الشعب السوري.



قرار إسماعيل لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، حيث عبر بعض المتابعين عن دعمهم لقراره وضرورة أخذ خطوات للابتعاد عن السلبية في الفضاء الإلكتروني، بينما انتقده آخرون، معتبرين أن الابتعاد عن المنصات قد يؤدي إلى قلة التفاعل والمشاركة في قضايا هامة.

ارم نيوز