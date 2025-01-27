تامر حسني يشارك دعاء ليلة الإسراء والمعراج ويطلب من جمهوره الدعاء له

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه في "إنستغرام" مقطعاً للشيخ رمضان عبد الرازق وهو يرفع دعاء ليلة الإسراء والمعراج، احتفالاً بهذه المناسبة، وعلق تامر قائلاً: "متيجوا ندعي لنفسنا وندعي لبعض"،
وأضاف تامر "ويحفظ لكم أولادكم وأخواتكم وأمهاتكم وكل العائلة والأصدقاء، ويشفي الجميع من شر السوشيال ميديا والدنيا". وفي الختام، ختم تامر حديثه قائلاً: "متنسوش تدعولي يا حبايبي أنا وولادي ومامتهم وأهالينا، كل سنة وإنتوا طيبين".
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