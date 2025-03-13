خطأ في مسلسل 'النص' يثير الجدل

لكن ما أثار غضب البعض، خاصة عائلة حبشي جرجس، هو تقديمه كشخص لا يجيد اللغة الإنجليزية ويحتاج لترجمة، وهو ما اعتبرته حفيدته خطأ تاريخياً فادحاً. في تعليق لها عبر "فيس بوك"، عبّرت عن استيائها من أن تصوير جدها في العمل يظهره كشخص ضعيف في الإنجليزية، رغم أنه كان قد تلقى تعليمه في مدرسة الأرمن وحصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات من إنجلترا في الأربعينيات.
وأكدت أنه لا توجد مشكلة في عرض جدها كشخصية درامية في سياق الخيال، خاصةً أن الشخصية تم تقديمها كرمز وطني، لكن ما لا يمكن تقبله هو إظهاره كشخص غير متعلم للغة الإنجليزية، وهو أمر يمكن تداركه بسهولة من خلال بحث بسيط.
يذكر أن مسلسل "النص" هو مقتبس من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، ويشارك في بطولته أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، وصدقي صخر، وهو من إخراج حسام علي.
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