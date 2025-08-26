فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "صحاك الشوق" (فيديو)

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة "صحاك الشوق" عبر قناته على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي. وقد حققت الأغنية انتشارًا واسعًا في ساعاتها الأولى.

ويواصل شاكر نجاحه الفني هذا العام من خلال مشروع غنائي طويل الأمد، يتضمن إصدار ألبومين يضمّان نحو 20 أغنية، بعضها بالتعاون مع نجوم كبار، ومن المقرر طرحها بشكل متتابع.