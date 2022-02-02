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الأربعاء، 02-02-2022 10:14 ص

انهيار طريق سريع في ساو باولو البرازيلية



الوكيل الاخباري - انهار جزء من طريق سريع رئيسي في ساو باولو، الثلاثاء، بالقرب من موقع بناء خط مترو جديد تديره شركة "أكسيونا" الإسبانية، فيما لم يتم الإبلاغ عن ضحايا.

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وضربت فيضانات شديدة مدينة ساو باولو، وأظهرت بعض اللقطات سائقا عالقا يحصل على مساعدة على طريق كايريس.

 



وقال بيان صادر عن شركة تشغيل المترو في ولاية ساو باولو، إن الأنفاق التي تم حفرها لمشروع مترو جديد قد غُمرت.

فيما صرحت حكومة الولاية أنه لم يكن هناك ضحايا، فقد أظهرت لقطات تلفزيونية ممرات طريق مارجينال تيت السريع تتساقط في حفرة متسعة بجوار موقع البناء.



المصدر : سبوتنك

 

 

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