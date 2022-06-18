تحليق أكبر طائرة في العالم على إرتفاع قياسي جديد

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة "ستراتولونش" نجاح تجربة الطيران السابعة لطائرة "روك" التي تعد الأكبر في العالم وتفوق سرعتها سرعة الصوت.



وأوضحت الشركة في بيان إن الطائرة العملاقة حلقت لمدة ثلاث ساعات ودقيقة واحدة فوق صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا وووصلت إلى ارتفاع 27 ألف قدم (8200 متر) وهو رقم قياسي جديد تبلغه الطائرة.

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وتتمتع الطائرة بهيكلين متطابقين ومجهزة بستة محركات بوينغ "747" وجناحين بطول 117 مترا. وقامت ببنائها شركة "سكايلد كمبوزيتس" الشهيرة في صناعات الطيران.



وصممت الطائرة بهذا الشكل والقوة لاستخدامها في حمل صاروخ صغير وإلقائه في الجو، حيث يقوم بعدها الصاروخ بتشغيل محركه ليتوجه إلى الفضاء لوضع أقمار اصطناعية في المدار.



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