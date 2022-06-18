السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة دانا فراس تلتقي وزير الثقافة الايطالي

نادي إبداع الكرك يطلق جائزة مالية للابتكار

الزعبي : ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

مجلس الإفتاء الأوروبي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

تعرف على الأسباب الـ 7 وراء جنون الأسعار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو الغنم والهنيدي

الفيدرالي الأميركي: نركز بشدة على خفض التضخم

ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

الامانة تكشف الهدف من مشروع مدينة السيارات

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

السبت، 18-06-2022 04:37 م

تحليق أكبر طائرة في العالم على إرتفاع قياسي جديد



الوكيل الإخباري-أعلنت شركة "ستراتولونش" نجاح تجربة الطيران السابعة لطائرة "روك" التي تعد الأكبر في العالم وتفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأوضحت الشركة في بيان إن الطائرة العملاقة حلقت لمدة ثلاث ساعات ودقيقة واحدة فوق صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا وووصلت إلى ارتفاع 27 ألف قدم (8200 متر) وهو رقم قياسي جديد تبلغه الطائرة.

اضافة اعلان


وتتمتع الطائرة بهيكلين متطابقين ومجهزة بستة محركات بوينغ "747" وجناحين بطول 117 مترا. وقامت ببنائها شركة "سكايلد كمبوزيتس" الشهيرة في صناعات الطيران.


وصممت الطائرة بهذا الشكل والقوة لاستخدامها في حمل صاروخ صغير وإلقائه في الجو، حيث يقوم بعدها الصاروخ بتشغيل محركه ليتوجه إلى الفضاء لوضع أقمار اصطناعية في المدار.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Peacocks-In-The-Wild-A-Must-See-With-Loud-Calls

طاووس يقتحم تجمعًا انتخابيًا في اسبانيا

6666666666666666666

كاميرا ترصد لص يخطف ساعة بـ 45 ألف دولار من يد سائح أمريكي ببرشلونة

_121170158_planepoogettyimages-1135673520

تساقط مياه داخل طائرة فوق السحاب قبل وصولها واشنطن

55555555555555

وسط انتظار العشرات للقفزة .. اصطدام مروع لـ "سبايدرمان" بمبنى في امريكا

888888888888888888888888888888888888888888888

فيديو .. مغامر يتفاجئ بنسر بالهواء في احدى الدول الأوروبية

2022-637893649782874978-287

لحظة انقاذ ام طفلها من دب اقتحم منزلهما في امريكا