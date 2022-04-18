دبا باندا يحتفلان بمرور 50 عاماً على اتفاقية بين بكين وواشنطن

الوكيل الاخباري - التهمت الباندا العملاقة الأم "مي شيانغ" وشبلها "شياو تشي جي" كعكة مثلجة صنعت من عصير الفاكهة المجمد والبطاطا الحلوة والجزر وقصب السكر، وذلك للاحتفال بمرور 50 سنة على "اتفاقية تبادل الباندا" بين الصين والولايات المتحدة.

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وتناول دبّا الباندا، وهما أشهر سكان حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن، الطعام الشهي السبت أمام الحشود المحببة للباندا، حيث احتفلت حديقة الحيوان بمرور 50 عاماً على اتفاقية تبادل الباندا مع الحكومة الصينية.



ونأى "تيان تيان"، والد "شياو تشي جي"، عن الاحتفال، ومكث يمضغ الخيزران في حاوية مجاورة خلال تصريح للسفير الصيني تشين غانغ، الذي أشاد بالدببة واصفاً إياها بأنها "رمز للصداقة" بين الأمم.



ويكاد يكون حيوان الباندا منعزلاً تماماً بطبيعته، وربما ما كان "تيان تيان" ليقابل شبله على الإطلاق في البرية، أو أن يحصل على كعكة مماثلة لتناول طعام الغداء.

المصدر : العربية

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