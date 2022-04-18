الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

زيادة حوافز موظفين في وزارة الصحة - تفاصيل

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني التصعيد الإسرائيلي في القدس

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب قد تعرّض الأطفال للاختناق

مذكرة نيابية تطالب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة ومستمرون بالإستثمار في الأردن

ضبط أردني حاول تهريب قواقع وشعب مرجانية واصداف من مصر

الإثنين، 18-04-2022 12:58 م

دبا باندا يحتفلان بمرور 50 عاماً على اتفاقية بين بكين وواشنطن



الوكيل الاخباري - التهمت الباندا العملاقة الأم "مي شيانغ" وشبلها "شياو تشي جي" كعكة مثلجة صنعت من عصير الفاكهة المجمد والبطاطا الحلوة والجزر وقصب السكر، وذلك للاحتفال بمرور 50 سنة على "اتفاقية تبادل الباندا" بين الصين والولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وتناول دبّا الباندا، وهما أشهر سكان حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن، الطعام الشهي السبت أمام الحشود المحببة للباندا، حيث احتفلت حديقة الحيوان بمرور 50 عاماً على اتفاقية تبادل الباندا مع الحكومة الصينية.

 


ونأى "تيان تيان"، والد "شياو تشي جي"، عن الاحتفال، ومكث يمضغ الخيزران في حاوية مجاورة خلال تصريح للسفير الصيني تشين غانغ، الذي أشاد بالدببة واصفاً إياها بأنها "رمز للصداقة" بين الأمم.

ويكاد يكون حيوان الباندا منعزلاً تماماً بطبيعته، وربما ما كان "تيان تيان" ليقابل شبله على الإطلاق في البرية، أو أن يحصل على كعكة مماثلة لتناول طعام الغداء. 

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
21-year-old-chihuahua-becomes-world-s-oldest-dog-1650090667-4626

كلب من فصيلة شيواوا يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

Glory_Hole__Lake_Berryessa.0

لن تغمض عينيك.. هذا الثقب الغريب وسط الماء موجود فعلاً!

black watermelon2

الأغلى في العالم.. هل سمعت بـ'البطيخ الأسود'؟

62572388423604673162f8e9

مذيع BBC يوقف بثه المباشر بعد إصابته بنوبة عطس

960x0

مطاردة هوليوودية للصوص الأبقار في الهند

bottlenose-dolphins

مشهد رائع .. دلافين تسبح مع أمهاتها غرب السعودية

أخبار متعلقة
49853444033_2975a1384e_h

إجراء فحص كورونا للأسماك في شنغهاي بالصين

62408eb14c59b734ab79063f

الصين.. أصحاب السيارات يهرعون لإسعاف شرطية مرور أغمي عليها