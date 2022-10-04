سلحفاة عملاقة بوزن 70 كيلوغراماً تتنزه في شوارع طوكيو -فيديو

الوكيل الإخباري - يعتني هذا المسن الياباني بهذه السلحفاة الأفريقية وكأنها حيوان أليف.
فقد اعتاد هيساو ميتاني وسلحفاته الأفريقية العملاقة (الملقبة بون تشان) منذ فترة طويلة رؤية الناس يستديرون إليهما وهم يسيرون في شوارع طوكيو.
و تزن السلحفاة 70 كيلوغرامًا .
وتعد السلحفاة في اليابان رمزا للحظ وطول العمر، وتعتبر حيوانًا ميمونًا يُعتقد أنه يجلب 10000 عام من السعادة.
سلحفاة عملاقة بوزن 70 كيلوغراماً تتنزه في شوارع #طوكيو.. فيديوhttps://t.co/s63U092AGX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3p3Tj4sJtt— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2022
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