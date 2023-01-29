الأحد 29-01-2023
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الأحد، 29-01-2023 12:30 م

شاهد كيف احتفلت شقيقتان توأم بعيد ميلادهما الـ100 في ايطاليا

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الوكيل الإخباري - احتفلت الشقيقتان فرانشيسكا وماريا ريتشياردي بعيد ميلادهما المائة مع أقاربهما و 50 من الأحفاد وأبناء الأحفاد ، وفقًا لوكالة رويترز، وتعيش الشقيقتان في مدينة أنزانو دي بوليا في جنوب شرق إيطاليا، وكانت فرانشيسكا وماريا ريتشياردي تعملان في الزراعة وفي مهنة التطريز، ووثق مقطع فيديو تلك اللحظات الفريدة.

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