شاهد كيف احتفلت شقيقتان توأم بعيد ميلادهما الـ100 في ايطاليا

الوكيل الإخباري - احتفلت الشقيقتان فرانشيسكا وماريا ريتشياردي بعيد ميلادهما المائة مع أقاربهما و 50 من الأحفاد وأبناء الأحفاد ، وفقًا لوكالة رويترز، وتعيش الشقيقتان في مدينة أنزانو دي بوليا في جنوب شرق إيطاليا، وكانت فرانشيسكا وماريا ريتشياردي تعملان في الزراعة وفي مهنة التطريز، ووثق مقطع فيديو تلك اللحظات الفريدة.

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بكعكة عليها رقم 200.. شاهد كيف احتفلت شقيقتان توأم بعيد ميلادهما الـ100 https://t.co/HoSqMkXTfp January 26, 2023

CNN

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