شاهد كيف احتفلت شقيقتان توأم بعيد ميلادهما الـ100 في ايطاليا

الوكيل الإخباري - احتفلت الشقيقتان فرانشيسكا وماريا ريتشياردي بعيد ميلادهما المائة مع أقاربهما و 50 من الأحفاد وأبناء الأحفاد ، وفقًا لوكالة رويترز، وتعيش الشقيقتان في مدينة أنزانو دي بوليا في جنوب شرق إيطاليا، وكانت فرانشيسكا وماريا ريتشياردي تعملان في الزراعة وفي مهنة التطريز، ووثق مقطع فيديو تلك اللحظات الفريدة.
بكعكة عليها رقم 200.. شاهد كيف احتفلت شقيقتان توأم بعيد ميلادهما الـ100https://t.co/HoSqMkXTfp— CNN بالعربية (@cnnarabic) January 26, 2023
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