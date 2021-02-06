السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-02-2021 02:22 م

فيديو يحبس الأنفاس لسعودي جازف بحياته لينقذ مسنا!



الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل في السعودية استحسانا كبيرا في صفوف المغردين.

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وأظهر الفيديو المواطن إبراهيم سليم الحويطي وهو ينقذ مسنا علقت سيارته في وادي "أم حمض" بمحافظة ضباء، شمال غرب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بجريان الأودية والشعاب.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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