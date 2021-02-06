فيديو يحبس الأنفاس لسعودي جازف بحياته لينقذ مسنا!

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل في السعودية استحسانا كبيرا في صفوف المغردين.

اضافة اعلان



وأظهر الفيديو المواطن إبراهيم سليم الحويطي وهو ينقذ مسنا علقت سيارته في وادي "أم حمض" بمحافظة ضباء، شمال غرب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بجريان الأودية والشعاب.





المصدر : روسيا اليوم



