الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

61 % من الأردنيين يؤيدون بقاء تغيير التوقيت الصيفي والشتوي

الثلاثاء، 04-10-2022 01:23 م

كوبرا سامة تلدغ شابا هنديا حاول تقبيلها - فيديو



الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض شابا هندي للدغة أفعى من نوع "الكوبرا"، حاول تقبيلها.

اضافة اعلان

ويحاول في الفيديو، شاب من ولاية كارناتاكا، تقبيل أفعى من نوع "الكوبرا" السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة.

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أنواع-الحيتان

فيديو لمعركة نادرة بين مجموعة من الحيتان العملاقة

Galapagos_Tortoise_(5213306875)

سلحفاة عملاقة بوزن 70 كيلوغراماً تتنزه في شوارع طوكيو -فيديو

1

لحظات مرعبة .. أمواج تباغت أشخاصاً وتجرفهم في ميامي الأمريكية

1

قرش يسبح في شوارع ولاية فلوريدا الأمريكية

81efc2f319e0434649680a13720f5160155bf399

فئران تركض وسط الشطة الحارة في مصر

133-020826-snake-swallows-bat_700x400

مشهد مروع .. ثعبان ضخم يبتلع خفاشاً في أستراليا

أخبار متعلقة
11111111

افريقيا .. سقوط جسر وانقسامه إلى نصفين لحظة قصّ الشريط لتدشينه!