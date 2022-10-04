كوبرا سامة تلدغ شابا هنديا حاول تقبيلها - فيديو

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض شابا هندي للدغة أفعى من نوع "الكوبرا"، حاول تقبيلها.
ويحاول في الفيديو، شاب من ولاية كارناتاكا، تقبيل أفعى من نوع "الكوبرا" السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة.
कर्नाटक: स्टंट करना पड़ गया भारी, पलटकर सांप ने होठों पर काटा#ViralVideo #Karnataka pic.twitter.com/JvjD8fefJW— News24 (@news24tvchannel) October 2, 2022
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