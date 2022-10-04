كوبرا سامة تلدغ شابا هنديا حاول تقبيلها - فيديو

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض شابا هندي للدغة أفعى من نوع "الكوبرا"، حاول تقبيلها.





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ويحاول في الفيديو، شاب من ولاية كارناتاكا، تقبيل أفعى من نوع "الكوبرا" السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة.





سكاي نيوز