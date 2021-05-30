الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

اعلان صادر عن وزارة الصحة

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

الصناعة والتجارة : البدء بإلغاء تصاريح الحظر الجزئي بـ 15 حزيران

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

عاجل

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 11:25 ص

يوتيوبر هندي ربط كلبه ببالونات الهيليوم .. وهذا ما حصل!



الوكيل الاخباري - أُُلقيَ القبض على "يوتيوبر" صوّر مقطع فيديو وهو يجعل كلبه "يطير"، عن طريق ربطه بعدد من بالونات الهيليوم، بتهمة القسوة على الحيوانات. 

وظهر غوارف شارما، الذي شارك الفيديو على قناته على "يوتيوب"، مع كلبه الأليف المسمَّى "دولار"، في حديقة في مدينة دلهي الهندية في المقطع المرعب. 

وبدا الكلب مربوطاً ببالونات عدّة قبل أن يتركه معلّقاً في الهواء للحظات معدودة، بينما يهتف وأمَّه لتشجيع الكلب، بحسب موقع "ديلي ستار". 

وبعد فترة وجيزة من نشر الفيديو على "يوتيوب"، أُوقفَ شارما في ظلّ شكاوى من منظمات حقوق الحيوان، تدّعي أن تصرّفه يهدّد حياة الكلب المسكين. 

اضافة اعلان
 



ويُقال إنّ سبب تسجيل شارما لهذا الفيديو يعود إلى كونه "يوتيوبر" فحسب، فقد زعم أنّه اتخذ تدابير السلامة قبل التصوير.

وبعد حذف الفيديو الأصلي، أصدر شارما لاحقاً مقطع فيديو آخر على قناته على "يوتيوب"، يوضح فيه سبب اضطراره لحذف الفيديو السابق والاعتذار. 

 

 

 

 

المصدر : النهار

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cougar

أسود جبلية تقتحم المنازل في واشنطن وكاليفورنيا

1622101090_9795

الجيش الصيني ينشر فيديو لاستخدام الأسهم السامة

94939

حادث سير غريب.. حافلة ضخمة تستقر فوق عمود إنارة في روسيا

60af9cfd42360435fd55206c

خدعة ذهنية لا تصدق تجعلنا نرى الألوان في صورة بالأبيض والأسود

194132565

رائد فضاء روسي يلتقط مشاهد مذهلة لنهر النيل أثناء التحليق فوق مصر

gray-mouse-510201966

جيوش من الفئران تغزو مدنا بأكملها في أستراليا وسط استنفار السلطات

أخبار متعلقة
1 -- MAIN -- Sofia Juarez TikTok side by side

فيديو يصدم أقارب فتاة اختفت بعمر الـ4 سنوات في واشنطن !

MIWAY_VOLUNTEER7.JPG

رجل ياباني يصطحب سلحفاة ضخمة في الأماكن العامة

2063736374_716e012e95_b

بمشهد صادم .. انفجار إطار سيارة أثناء سيرها على عجلتين فقط في الكويت

raccoon1

دون منتصر.. صراع بين راكون وكلب داخل منزل في أمريكا

kid-training-dog-akc

طفل وكلب يثيران دموع مستخدمي الإنترنت بعد عناق حار

nlov6lunhqxxvdxt6qvh

اندلاع شجار بين ملاكم أمريكي ويوتيوبر خلال مؤتمر صحفي