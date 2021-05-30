يوتيوبر هندي ربط كلبه ببالونات الهيليوم .. وهذا ما حصل!

الوكيل الاخباري - أُُلقيَ القبض على "يوتيوبر" صوّر مقطع فيديو وهو يجعل كلبه "يطير"، عن طريق ربطه بعدد من بالونات الهيليوم، بتهمة القسوة على الحيوانات.



وظهر غوارف شارما، الذي شارك الفيديو على قناته على "يوتيوب"، مع كلبه الأليف المسمَّى "دولار"، في حديقة في مدينة دلهي الهندية في المقطع المرعب.



وبدا الكلب مربوطاً ببالونات عدّة قبل أن يتركه معلّقاً في الهواء للحظات معدودة، بينما يهتف وأمَّه لتشجيع الكلب، بحسب موقع "ديلي ستار".



وبعد فترة وجيزة من نشر الفيديو على "يوتيوب"، أُوقفَ شارما في ظلّ شكاوى من منظمات حقوق الحيوان، تدّعي أن تصرّفه يهدّد حياة الكلب المسكين.



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ويُقال إنّ سبب تسجيل شارما لهذا الفيديو يعود إلى كونه "يوتيوبر" فحسب، فقد زعم أنّه اتخذ تدابير السلامة قبل التصوير.



وبعد حذف الفيديو الأصلي، أصدر شارما لاحقاً مقطع فيديو آخر على قناته على "يوتيوب"، يوضح فيه سبب اضطراره لحذف الفيديو السابق والاعتذار.