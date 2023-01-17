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الثلاثاء، 17-01-2023 10:58 ص

اصابة 8 أشخاص باطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

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الوكيل الإخباري-أصيب 8 أشخاص أحدهم بحالة حرجة جراء إطلاق نار بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة الأمريكية في مدينة فورت بيرس، الثلاثاء، إن إطلاقا للنيران وقع عصر الاثنين بالتوقيت المحلي في حديقة إيلوس أليس "تسبب في إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم شخص في حالة حرجة"، حسبما نقلت شبكة "WPBF" التلفزيونية الأمريكية.

وأضافت أن غالبية المصابين من البالغين، وكانوا يحضرون عرضا للسيارات ويوم ترفيهي عائلي كان يحضره أكثر من ألف شخص .

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الأناضول

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