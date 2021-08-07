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السبت، 07-08-2021 10:20 ص

اليابان.. طعن 10 أشخاص لأنه أراد قتل النساء السعيدات

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، بأن الرجل الذي قيل إنه أصاب عشرة أشخاص في هجوم بسكين في قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أبلغ الشرطة إنه استشاط غضبا عندما رأى نساء "تبدو عليهن السعادة" وأراد قتلهن.

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وقالت صحيفة "سانكي" إن المشتبه به قال للشرطة "بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللواتي تبدو عليهن السعادة، أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس".

واعتقلت الشرطة منفذ الهجوم البالغ من العمر 36 عاما، في منطقة أخرى من طوكيو بعدما قام بطعن أشخاص في الهجوم الذي وقع في نحو الساعة 8:40 مساء (1140 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وبحسب وكالت الإعلام اليابانية، فقد أصيب الركاب نتيجة قيام رجل بعملية طعن الأمر الذي أدى لإصابة أحد الضحايا بجرح خطيرة جدا

 

وبحسب "PM Breaking"، وقع الهجوم على خط سكة حديد "أوداكيو" الكهربائي في وقت متأخر من يوم الجمعة في ضاحية سيتاجايا جنوبي غرب طوكيو.

وتوقف القطار بين محطتين بسبب الحادث، حيث قفز المشتبه به وهرب سيرا على الأقدام، بعدما قام شخص مجهول بسحب فرامل الطوارئ في القطار.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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