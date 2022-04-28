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الخميس، 28-04-2022 11:12 ص

قتلت أولادها الثلاثة ...الإعدام لسيدتين في قضية مذبحة المرج في مصر

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بمصر، بالإعدام لربة منزل وزوجة زوجها الثانية المتهمتين بقتل أطفالها الثلاثة، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته داخل محبسه فى القضية المعروفة بمذبحة المرج.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، حددت جلسة اليوم 27 أبريل، للنطق بالحكم على ربة منزل وزوجها وزوجته الثانية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، بعد إحالتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيهم، لما نسب إليهم من تهم قتل 3 أطفال على يد والدتهم بتحريض من قبل زوجها وزوجته الثانية.
 
وتعود تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذى وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.
 
جرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

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