لا حوادث مرورية على الطرق الخارجية منذ ظهر الثلاثاء

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنها لم تتعامل مع أي حوادث مرورية نتج عنها إصابات أو وفيات منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية صباح اليوم الأربعاء.

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وأضافت عبر إذاعة الأمن العام، أنها تعاملت مع عدة مخالفات خطرة مثل المسير بعكس اتجاه السير حيث تم ضبط 11 مركبة، فيما تم ضبط مركبة على طريق الأزرق تسير بسرعة 90-175 كم/ الساعة.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع تعطل مركبة شحن على نهاية طريق دبة حانوت باتجاه العقبة وتم إصلاح العطل وفتح السير بعد حدوث إعاقات مرورية.

وحذرت الدوريات الخارجية من المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية مثل السرعات العالية والتحميل الزائد للمركبات وعدم استخدام المركبات لغير الأغراض التي خصصت لها وكذلك الالتزام بالمسارب وعدم المسير بعكس اتجاه السير.



