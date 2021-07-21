الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

تلقي لقاح كورونا دون موعد مسبق بعد العيد

الزرقاء .. مخالفة 5 منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع

وفاتان و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزير الصحة يوعز بتسريع معاملات المراجعين

الحنيطي : تسخير كافة الإمكانات للدفاع عن حدود المملكة

استكمال توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة

الحكومة تبحث تعديل ساعات الحظر بعد العيد

قطاع الألبسة: استعداد لتجهيزات العودة إلى المدارس

أحداث هامة شهدتها المملكة في أول أيام عيد الأضحى

وفيات الأربعاء 21/7/2021

الأربعاء، 21-07-2021 12:25 م

رغم تدابير الإغلاق

أستراليا تشهد قفزة في إصابات كورونا

60f7cb19423604373521a031


الوكيل الإخباري - شهدت أكبر ولايتين في أستراليا زيادات حادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 الأربعاء، في ضربة للآمال في رفع قيود الإغلاق فيما يخضع أكثر من نصف سكان البلاد لأوامر البقاء في المنزل.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم مدينة سيدني أكثر مدن أستراليا سكانا، 110 حالات جديدة ارتفاعا من 78 في اليوم السابق.

اضافة اعلان


وتخضع سيدني والمناطق المحيطة بها منذ ما يقرب من 4 أسابيع لإجراءات عزل عام لاحتواء تفشي سلالة دلتا الأشد عدوى.


وسجلت ولاية فيكتوريا 22 إصابة جديدة ارتفاعا من 9 في اليوم السابق، وهي أكبر زيادة منذ بدء موجة من تفشي المرض هذا الشهر.


وقالت غلاديس بريجيكليان رئيس وزراء نيو ساوث ويلز "لو لم نطبق قيود الإغلاق قبل بضعة أسابيع لكان رقم 110 الذي شهدناه اليوم سيصبح بلا شك آلافا وآلافا.. لكننا بحاجة للعمل بجدية أكبر".


ويشهد برنامج التطعيم بطء حيث تلقى ما يزيد قليلا عن 11 بالمئة من السكان فقط اللقاح.


ونجحت أستراليا في الحفاظ على الإصابات بالفيروس منخفضة نسبيا مقارنة بالكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى فسجلت 32100 إصابة و915 وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
0d7f750a-06e5-4132-a386-4d2d35d45b45

وفاتان و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

60f7fc234236046ab1764550

فرنسا تشترط شهادة تطعيم كورونا لزيارة المعالم السياحية

60f7e8ae4c59b747cc24a1cd

783 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

6

إنتاج الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V في فيتنام

FBgOj34HzM02O7TCjiU0keXLez92ZDm504XaBy0t

دراسة تكشف مفاجأة عن لقاح جونسون أند جونسون

60f7d63f4236044cea7c28fe

السعودية .. إجراء جديد لمنع تفشي كورونا

أخبار متعلقة
لقاح

الكويت: هذه هي الفئات التي يحق لها تغيير الجرعة الثانية من اللقاح

w1280-p4x3-2021-03-25T165011Z_699173045_RC2GIM9GG01F_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ZAMBIA-VACCINE

أستراليا تسجل حالة وفاة جديدة بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا

027f7231-861c-4eac-9c75-7bf55c62df62

وفاتان و53 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

9272bc4c-1fb8-42f0-94ee-a9270e7f663a_16x9_600x338

السعودية تكشف عن نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالبلاد

1-1410594

أستراليا: عزل عام على مدينة سيدني لاحتواء تفشي وباء كورونا

كيلة

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين