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السبت، 10-07-2021 01:26 م

أمير قطر يوعز بإرسال مساعدات طبية إلى تونس لمكافحة كورونا

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الوكيل الإخباري- تنفيذا لتوجيهات، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصلت إلى تونس طائرتا شحن تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية، محملتين بمساعدات طبية، دعما للجهود التونسية في مكافحة كورونا.

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وتتضمن المساعدات، مستشفى ميدانيا بسعة 200 سرير، مجهزا بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس اصطناعي.


وتأتي هذه المساعدات في إطار سياسة قطر التي تقوم على تعزيز التضامن والتعاون الدوليين لمواجهة وباء كورونا، وكذلك في إطار توطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين.


وأشاد رئيس الحكومة، وزير الداخلية بالنيابة في تونس، هشام المشيشي، بالعلاقات الوثيقة والنموذجية التي تجمع بين قطر وتونس في العديد من المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.


وأثنى المشيشي في تصريحات، على وقوف قطر مع تونس، خصوصا في مواجهة جائحة كورونا.


وقال سفير قطر لدى تونس، سعد بن ناصر الحميدي، إن هذه المساعدات الطبية تأتي لمساندة مجهودات الحكومة التونسية في مواجهة تفشي وباء كوفيد 19، ولتوطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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