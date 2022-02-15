الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 12:42 م

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 413 مليون حالة و5.8 مليون وفاة

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الوكيل الاخباري- أظهرت آخر الإحصاءات التي أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 413 مليونا و480 ألفا و802 حالة.

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وذكرت الجامعة على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و826 ألفا و 378 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 77.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.5 مليون حالة.


كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ 922 ألفا و473 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 639 ألفا و151، ثم الهند بالمرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 509 آلاف و358 وفاة.

 

بترا

 




 

 


 

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