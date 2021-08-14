السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء ينعى وزير العدل الأسبق ناجي الطراونة

إقبال ضعيف على شراء الزي المدرسي -صور

الجزائر.. بيان حول تطورات الحرائق خلال آخر 24 ساعة

الخارجية لـ الوكيل: نتابع وفاة أردني واصابة زوجته بحادث سير في الإمارات

الحكومة تحدد المحاور الأساسية للمشاركة الإلكترونية خلال العام الحالي

قرض بـ 70 مليون دولار للاردن لتخفيف تداعيات كورونا

وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال

الحكومة تحذر من المواقع غير رسمية لإعلان نتائج التوجيهي

تحذير من الدوريات الخارجية لسالكي طريق العمري - الأزرق

السبت، 14-08-2021 02:18 م

إيران تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع

11-130


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل، بدءا من بعد يوم غد الإثنين؛ بسبب الارتفاع الشديد في عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.


وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن ”اللجنة الوطنية الإيرانية لمواجهة كورونا عقدت اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقررت تعطيل البلاد لـ 6 أيام وبدءا من بعد غد الإثنين؛ في ظل تسجيل أرقام قياسية للوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة“.

وأضاف التلفزيون بحسب بيان للجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أن ”العطلة سترافقها إجراءات مشددة أيضا، من بينها فرض غرامات مالية على المركبات المخالفة“.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
da73f29a-cbae-47a2-b3bd-bd567eed12f8

وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية

لقاح

20 % تراجع إصابات كورونا في الإمارات خلال أسبوع

611708b54c59b74c2772370c

كندا تلزم موظفيها الفيدراليين بالتطعيم ضد كورونا

6116fb01423604133564d14f

مصر تتسلم مليونا و766400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

61170386423604210b5c7e83

مصر .. 97 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
60ff50654c59b715cf1b9e22

إيران.. حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا

كورونا

خبيرة بريطانية: تحورات كثيرة في سلالة دلتا تجتاح العالم

60fc4fdc4c59b745ff44b3fe

‎الإمارات ترسل طائرة إمدادات طبية عاجلة إلى رواندا لمجابهة كورونا

4c930bb2-2a7a-4472-a027-a7096ce374bf

السعودية تسجل ارتفاعا بإصابات ووفيات كورونا

ايران

عدد مصابي كورونا بمستشفيات طهران في إيران يتجاوز الـ 8 آلاف إصابة

58075555_303

تونس .. حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية