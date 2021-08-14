إيران تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل، بدءا من بعد يوم غد الإثنين؛ بسبب الارتفاع الشديد في عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن ”اللجنة الوطنية الإيرانية لمواجهة كورونا عقدت اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقررت تعطيل البلاد لـ 6 أيام وبدءا من بعد غد الإثنين؛ في ظل تسجيل أرقام قياسية للوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة“.



وأضاف التلفزيون بحسب بيان للجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أن ”العطلة سترافقها إجراءات مشددة أيضا، من بينها فرض غرامات مالية على المركبات المخالفة“.

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المصدر: إرم