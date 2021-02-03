الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

حظر النشر بقضية مقامة على احد المراكز للحالات الخاصة

الارصاد : منخفض جوي يدخل المملكة فجر الخميس

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والجلامده والعبادي

تحذير حكومي إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

الحنيطي: القيادة العامة ماضية في تطوير جميع النواحي اللوجستية

توزيع مساعدات على أسر اردنية

تحذيرات من الدفاع المدني

ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية

صناعة وتجارة المفرق تحرر 98 مخالفة بحق أفراد ومحال تجارية

الدنمارك: جواز سفر رقمي للمطعّمين ضد كورونا

الأربعاء، 03-02-2021 04:53 م

منتصف فبراير

إيران: سنتلقى 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

فبر
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده ستتلقى أكثر من 4 ملايين جرعة من لقاح شركة "أسترا زينيكا" للوقاية من كوفيد-19 اعتبارا من منتصف فبراير في إطار خطة توزيع لقاح كوفيد-19.

اضافة اعلان

وقال نمكي، للتلفزيون الحكومي الإيراني "أعلنت شركة "أسترازينيكا" أنها ستبدأ في تسليم 4.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى إيران في فبراير ضمن برنامج "كوفاكس".


وتشارك إيران في برنامج "كوفاكس" الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى ضمان الوصول العادل للقاحات للدول الأكثر فقرا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-023

الدنمارك: جواز سفر رقمي للمطعّمين ضد كورونا

لقاح-كورونا

بريطانيا: تعديل لقاحات لتلائم سلالات كورونا الجديدة

ج

الجزائر تكشف عن تحديات في تصنيع لقاح سبوتنيك V

جو

جونسون: ليس من العملي إغلاق حدود بريطانيا بالكامل

وفا

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

1-1398939

لقاح جديد لمكافحة كورونا المتحور.. والموعد قريب

أخبار متعلقة
روحاني

روحاني يحذر من موجة كورونا جديدة في إيران

2020-07-01T000000Z_316206534_RC2CKH9VBMLT_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BIONTECH-PFIZER

تطور علمي منتظر قريباً قد يُنهي وجود فيروس كورونا في العالم

جو

لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد نسخ كورونا

م

استعداد روسي لتسليم 100 مليون جرعة من سبوتنيك V للاتحاد الأوروبي

_115367420_hi064271399

لقاح فايزر و'الوفيات' .. توضيح من وكالة الادوية الاوروبية

كمن

إيران تعلن عن موعد وصول اللقاح الروسي ضد كورونا