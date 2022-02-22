الثلاثاء 22-02-2022
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الثلاثاء، 22-02-2022 10:19 م

إيطاليا: إلغاء إلزامية الحجر الصحي للقادمين

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الوكيل الاخباري - وقع وزير الصحة في الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، روبرتو سبيرانتسا، مرسوما يقضي بإلغاء إلزامية العزل الصحي بالنسبة للقادمين إلى البلاد من خارج دول الاتحاد ويكتفي بالشهادة الصحية الخضراء العادية.

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وبحسب وكالة آكي للأنباء، فإنه بهذا المرسوم، الذي يسري مفعوله اعتبارا من مطلع آذار المقبل، تطبق إيطاليا على القادمين من البلدان غير الأوروبية نفس القواعد المعمول بها في البلدان الأوروبية.


يشار إلى أن الشهادة الصحية الخضراء العادية تشمل شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 أو شهادة التعافي من الوباء أو الاختبار السلبي.

 




 

 


 

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