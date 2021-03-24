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الأربعاء، 24-03-2021 09:18 م

إيطاليا تسجل 21267 إصابة و460 وفاة جديدة بكورونا

ايطاليا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 21267 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر، مع رصد 460 وفاة جديدة ناجمة عن المرض.

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وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21267 ليصل العدد العام إلى مستوى 3440862 حالة، بينها 561308 نشطة.


ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة 21 آذار 20159 حالة، وفي 22 آذار 13846، وفي 23 آذار 18765.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 460 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 106339 شخصا.


 




 

 


 

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