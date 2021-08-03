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الثلاثاء، 03-08-2021 07:18 م

الأرجنتين تعتزم إنتاج3 ملايين جرعة من سبوتنيك V الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "لابوراتوريوس ريتشموند" الأرجنتينية في بيان مشترك مع صندوق الاستثمارات الروسي أنها ستنتج أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لكورونا هذا الشهر.

وقال الطرفان في البيان: "ستبدأ الشركة هذا الأسبوع في إمداد حكومة الأرجنتين بلقاح "سبوتنيك-V" المنتج محليا بما في ذلك 150 ألف جرعة من المكون الثاني من اللقاح".

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وتعد الـ150 ألف جرعة الدفعة الأولى هذا الأسبوع من ثلاثة ملايين جرعة متفق عليها لشهر أغسطس.


يتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج، بما في ذلك في الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام وغيرها.


وقبل أيام انطلق إنتاح "سبوتنيك-V" في أوزبكستان، وشهدت الأسابيع الأخيرة فقط تصنيع أول دفعة للقاح الروسي في فيتنام، ودفعات تجريبية في إيران والمكسيك ومصنع لشركة MOREPEN LABORATORIES في الهند، التي بدأت شركات أخرى فيها إنتاج "سبوتنيك-V" في وقت سابق من هذا العام.
وفي يونيو أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تقضي ببناء مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البحرين.


وتجري بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لـ"سبوتتنيك-V" في 4 دول هي بيلاروس والإمارات والهند وفنزويلا.


ومنحت 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها، فيما بدأت عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك-V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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