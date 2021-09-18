البيت الأبيض: بايدن ينظم قمة عبر الإنترنت الأربعاء حول كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم عقد قمة افتراضية مع زعماء العالم الأربعاء تتناول جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنّ "الاجتماع يتعلق بتوسيع جهودنا المشتركة وتعزيزها لدحر كوفيد-19"، إضافة إلى السعي "للتوافق على رؤية مشتركة" ضد الفيروس.

اضافة اعلان