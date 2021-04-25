الصحة السعودية تعلن توفير لقاح كورونا للحوامل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للسيدات الحوامل.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: "تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة".



وأضافت الوزارة: "تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل".



وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت، تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة.

سبوتنيك عربي