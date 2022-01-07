الجمعة 07-01-2022
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الصحة العالمية تحذر من تصنيف متحور أوميكرون على أنه معتدل

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الجمعة، 07-01-2022 12:59 م

الصحة العالمية تحذر من تصنيف متحور أوميكرون على أنه معتدل

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من توصيف متحور "أوميكرون" بأنه معتدل، وقالت إنه يودي بحياة أشخاص في شتى أرجاء العالم.

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ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) البريطانية اليوم الجمعة، عن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قوله أن العدد القياسي للأشخاص المصابين فرض ضغوطاً شديدة على الأنظمة الصحية.


وأضافت الهيئة، أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن متحور "أوميكرون" أقل خطورة من حيث إصابة الأشخاص بأمراض خطيرة مقارنة بمتحورات كوفيد السابقة.


وأشارت الهيئة إلى أن منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، قالت أن عدد حالات الإصابة العالمية سجل ارتفاعاً بنسبة 71 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ونسبة 100 بالمئة بين الاميركيتين، مشيرة إلى أنه ومن بين حالات الإصابة الشديدة في شتى أرجاء العالم، 90 بالمئة كانت حالات لم تحصل على اللقاح.


بترا


 




 

 


 

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