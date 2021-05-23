'الفطر الأسود'.. هذه الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة

الوكيل الإخباري - بعد إصابة آلاف مرضى كورونا في الهند بعدوى "الفطر الأسود"، أصبح هذا المرض مثار جدلٍ في الأوساط الطبية، وسط تداول معلومات غير دقيقة أثارت اللغط حوله.

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وأوضحت الدكتورة منى كيال، استشارية الأمراض الجرثومية في مستشفى براغ الجامعي، في حديث خاص لموقع "العربية.نت"، اليوم الأحد، أن "الفطر الأسود" لا يسبب المرض إلا نادراً، لكن الأشخاص ضعيفي المناعة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة، مثل مرضى نقص المناعة المكتسبة، وذلك نتيجة استخدام مثبطات المناعة والكورتيزون لمدة طويلة.



كما أكدت أن مرضى السكري الذي يتناولون أدوية الكورتيزون، أكثر عرضة للإصابة من غيرهم.



متواجد في الطبيعة وغير معد

وأفادت بأن "هذا الفطر معروف ومتواجد في الطبيعة، ولا يسبب الضرر للأشخاص العاديين، إذ يمكن للأشخاص استنشاق "أبواغ" (غبار) هذا الفطر مع الهواء، حيث تساعد الأهداب والمخاط في أنف الإنسان على التخلص منها بسهولة".

كذلك أشارت إلى أن مرض "الفطر الأسود" غير معد، أي لا ينتقل من شخص لآخر، ويمكن الوقاية منه بالحد من استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية لفترات طويلة، بالإضافة إلى ضبط سكر الدم المرتفع والحد من التلوث والرطوبة في المستشفيات.



من مضاعفات كورونا

ويضاف هذا المرض، وفق كيال، إلى سجل المضاعفات الخطيرة لمرض كوفيد 19، وبالتالي يجب التأكيد على أهمية التطعيم ولبس الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في المقام الأول.



هل يحدث بعد 12 يوماً من الشفاء؟

أما بشأن إصابة الأشخاص به بعد شفائهم من كورونا، فقالت إن هذه معلومة غير دقيقة، مشيرة إلى أنه قد يصيب الأشخاص ضعيفي المناعة، وهم عادة مرضى كورونا ذوو الحالات الحرجة، والذين وإن تخلصوا من الفيروس فإنهم يعانون من فشل في أعضاء الجسم المختلفة وجهاز المناعة.



هل يسبب العمى؟

وعند سؤالها عن إمكانية أن يسبب العمى، قالت "عندما يصيب الفطر الأسود العين فهو يؤثر على الرؤية، ويمكن أن يصيب الجيوب الأنفية وقد يصل إلى الدماغ وهي حالات خطيرة ومميتة".



كما نبهت إلى أن الأطباء قد يلجأون في بعض الحالات لاستئصال الأنسجة المصابة، بما فيها العين لإنقاذ حياة المريض.



العلاج

وأما عن العلاج، فأوضحت أن المرض يعالج بمضادات الفطر مثل "الامفوتيريسين ب"، واستئصال النسيج المصاب لمنع انتقال الفطر للأنسجة السليمة المجاورة.

كما شددت استشارية الأمراض الجرثومية، على أهمية التشخيص المبكر وبدء العلاج بأسرع وقت، حيث أن نسبة الوفيات في الحالات المتقدمة تتجاوز 50%.



يذكر أن داء "الفطر الأسود" يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

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